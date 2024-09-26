Утром начальник КГВА Сергей Попко и мэр Киева Виталий Кличко рассказали о последствиях обстрела. В частности, из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар в жилом доме.
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Пожар в Киеве из-за атаки БПЛА
Как отмечают власти столицы, расположена многоэтажка, где вспыхнул пожар, в Печерском районе города. На место происшествия выехали экстренные службы.
По предварительной информации, в результате падения обломков фиксируют возгорания на первом этаже жилого дома. Подразделения направляются на место,
– написал мэр Кличко.
Впоследствии стало известно о точной причине пожара. Собственно, обломок беспилотника повредил газовую трубу на первом этаже дома, вызвав ее разгерметизацию.