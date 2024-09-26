Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе сил противовоздушной обороны. Воздушные силы перед этим предупреждали об опасности.

Хронология ночи Россия запустила "Шахеды" по Украине: тревога охватила многие области

В Ивано-Франковске работает ПВО: что известно

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 03:14. Из сообщений Воздушных сил стало известно, что региону угрожают "Шахеды", которыми этой ночью, 26 сентября, российская армия массированно атаковала Украину.

Мониторинговые сообщества уточнили, что речь идет о по меньшей мере 2 ударных дронах-камикадзе врага. В 4 утра городской голова Ивано-Франковска написал в социальных сетях о работе ПВО.

Внимание! Работает ПВО! Будьте осторожны! Не публикуем фото или видео – не помогаем врагу. Детали позже,

– отметил Руслан Марцинкив.

В это же время Общественное сообщило о звуки взрывов, которые слышат местные жители.

В течение ночи такая же информация о взрывах и работу ПВО поступала из Хмельницкой области, где вражеские дроны пытались добраться, уже традиционно, Староконстантинова. И из Киевской области, куда направлялось значительное количество БпЛА.

По информации мониторинговых сообществ, "Шахеды" охотятся на энергетические объекты и объекты критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона изо всех сил работает, чтобы предотвратить угрозу.

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