Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу сил Протиповітряної оборони. Повітряні сили перед цим попереджали про небезпеку.

Хронологія ночі Росія запустила "Шахеди" по Україні: тривога охопила багато областей

В Івано-Франківську працює ППО: що відомо

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 03:14. З повідомлень Повітряних сил стало відомо, що регіону загрожують "Шахеди", якими цієї ночі, 26 вересня, російська армія масовано атакувала Україну.

Моніторингові спільноти уточнили, що мовиться про щонайменше 2 ударні дрони-камікадзе ворога. О 4 ранку міський голова Івано-Франківська написав у соціальних мережах про роботу ППО.

Увага! Працює ППО! Будьте обережні! Не публікуємо фото чи відео – не допомагаємо ворогу. Деталі згодом,

– наголосив Руслан Марцінків.

В цей самий час Суспільне повідомило про звуки вибухів, які чують місцеві жителі.

Упродовж ночі така ж інформація про вибухи та роботу ППО надходила з Хмельницької області, де ворожі дрони намагалися дістатися, вже традиційно, Старокостянтинова. І з Київської області, куди прямувала значна кількість БпЛА.

За інформацією моніторингових спільнот, "Шахеди" полюють на енергетичні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона з усіх сил працює, щоб відвернути загрозу.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі!