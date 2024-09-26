Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу сил Протиповітряної оборони. Повітряні сили перед цим попереджали про небезпеку.
Хронологія ночі Росія запустила "Шахеди" по Україні: тривога охопила багато областей
В Івано-Франківську працює ППО: що відомо
Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 03:14. З повідомлень Повітряних сил стало відомо, що регіону загрожують "Шахеди", якими цієї ночі, 26 вересня, російська армія масовано атакувала Україну.
Моніторингові спільноти уточнили, що мовиться про щонайменше 2 ударні дрони-камікадзе ворога. О 4 ранку міський голова Івано-Франківська написав у соціальних мережах про роботу ППО.
Увага! Працює ППО! Будьте обережні! Не публікуємо фото чи відео – не допомагаємо ворогу. Деталі згодом,
– наголосив Руслан Марцінків.
В цей самий час Суспільне повідомило про звуки вибухів, які чують місцеві жителі.
Упродовж ночі така ж інформація про вибухи та роботу ППО надходила з Хмельницької області, де ворожі дрони намагалися дістатися, вже традиційно, Старокостянтинова. І з Київської області, куди прямувала значна кількість БпЛА.
За інформацією моніторингових спільнот, "Шахеди" полюють на енергетичні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона з усіх сил працює, щоб відвернути загрозу.