Такие меры румынская сторона применила из-за обстрела Одесской области. Об этом пишет Digi24.

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Четыре истребителя мониторили воздушное пространство Румынии

Российские цели ночью 2 октября фиксировали вблизи северной части уезда Тульча. Около 2:40 населению разослали оповещение об опасности.

Для наблюдения за российскими "Шахедами" румынское минобороны решило поднять два румынских истребителя F-16 и два испанских F-18, которые базируются в Румынии. Испанские самолеты завершили свою миссию примерно в 3:00, а румынские – в 5:00.

В конце концов они не зафиксировали "Шахедов" в воздушном пространстве Румынии.

Напомним, что на рассвете 2 октября российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области. Там повреждены припортовые и пограничные объекты. В результате атаки ранены два водителя грузовиков, один из которых – гражданин Турции.

Кроме того, из-за атаки пришлось приостановить пропускные операции на пункте пропуска "Орловка". Его работу обещали восстановить с 11:00 2 октября.