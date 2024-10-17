Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Россия запустила ударные БпЛА

21:28, 17 октября Движение ударных БпЛА БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.

БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину.

БпЛА с Полтавщины, курсом на юг

21:09, 17 октября Где сейчас дроны БпЛА в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный.

БпЛА в северной части Сумской области, курс западный.

БпЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.

20:48, 17 октября Карта тревог по состоянию на сейчас

20:24, 17 октября Воздушные силы сообщают о движении дронов-камикадзе в Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.