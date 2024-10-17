Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, – Умеров

Россия запустила ударные БпЛА

21:28, 17 октября

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.
  • БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • БпЛА с Полтавщины, курсом на юг
21:09, 17 октября

Где сейчас дроны

  • БпЛА в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный.
  • БпЛА в северной части Сумской области, курс западный.
  • БпЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
20:48, 17 октября

Карта тревог по состоянию на сейчас

20:24, 17 октября

Воздушные силы сообщают о движении дронов-камикадзе в Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.

20:15, 17 октября

Сумская область – угроза ударных БпЛА! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении,
– говорится в сообщении Воздушных сил.