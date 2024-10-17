Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Россия запустила ударные БпЛА
21:28, 17 октября
Движение ударных БпЛА
- БпЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину.
- БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину.
- БпЛА с Полтавщины, курсом на юг
21:09, 17 октября
Где сейчас дроны
- БпЛА в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный.
- БпЛА в северной части Сумской области, курс западный.
- БпЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
20:48, 17 октября
Карта тревог по состоянию на сейчас
20:24, 17 октября
Воздушные силы сообщают о движении дронов-камикадзе в Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей.
20:15, 17 октября
Сумская область – угроза ударных БпЛА! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении,
– говорится в сообщении Воздушных сил.