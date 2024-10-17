Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Росія запустила ударні БпЛА

21:09, 17 жовтня Де зараз дрони БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний.

БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.

БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.

20:48, 17 жовтня Мапа тривог станом на зараз

20:24, 17 жовтня Повітряні сили повідомляють про рух дронів-камікадзе у Сумській області в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.