Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Росія запустила ударні БпЛА
21:09, 17 жовтня
Де зараз дрони
- БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.
- БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
20:48, 17 жовтня
Мапа тривог станом на зараз
20:24, 17 жовтня
Повітряні сили повідомляють про рух дронів-камікадзе у Сумській області в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.
20:15, 17 жовтня
Сумська область – загроза ударних БпЛА! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.