Тревоги продолжились и утром, только если ночью враг бил "Шахедами", то потом применил баллистику. Денис Шмыгаль сообщил, что оккупанты снова атаковали энергообъекты.

Смотрите также Пострадавшая энергетика, фиксируют пожары: все, что известно о ночной атаке "Шахедами" 26 сентября

Шмыгаль о последствиях ночной атаки

Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них – в Николаевской области. Но своих целей российские террористы не достигли – энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не запланировано,

– написал премьер.

В Николаевской области осмотрели строительство инженерной защиты на энергетических подстанциях, а глава ОВА доложил об общей ситуации. По понятным причинам глава правительства не привел детали, но заверил: государство продолжает активную работу по усилению защиты энергообъектов.

"Строим также систему распределенной генерации. В Николаеве ознакомились с процессом установки двух когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая. Это обеспечит теплом более 200 многоквартирных жилых домов, 5 медицинских и 24 образовательных учреждений. Всего к новому отопительному сезону Николаевоблтеплоэнерго обязалось построить 5 объектов распределенной генерации на базе газопоршневых когенерационных установок общей мощностью 5,5 МВт", – добавил Шмыгаль.