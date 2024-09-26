В этом материале 24 Канал рассказывает о последствиях обстрела беспилотниками для каждой из областей. В частности, о повреждении инфраструктуры и энергетических объектов.

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Как в целом работала ПВО

Воздушные силы констатировали, что защитникам неба удалось ликвидировать 66 из 78 ударных беспилотников типа "Шахед", которые россияне запустили по Украине. Еще 8 вражеских беспилотников были локально потеряны в нескольких регионах.

Районы пусков:

город Приморско-Ахтарск, Краснодарский край;

город Орел, Орловская область;

город Курск, Курская область.

В то же время было обезврежено 4 из 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69, что россияне запустили из акватории Черного моря по Одесской области.

Обратите внимание! Также враг атаковал Сумскую область 2 ракетами неустановленного типа из Белгородской области.

Киев под прицелом "Шахедов"

По словам столичных властей, обломки одного из сбитых дронов упали в Печерском районе на жилую многоэтажку. Беспилотник повредил газовую трубу на первом этаже дома, вызвав ее разгерметизацию. Вспыхнул пожар.

Другая часть обломков упала на территории детского сада. Всего было повреждено около 20 автомобилей и 4 жилых дома.

Последствия атаки дронов на столицу / Фото ГСЧС и КГВА

Важно! Сначала информировали, что из-за атаки пострадал ребенок. Однако впоследствии соответствующую информацию опровергли.

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Какова ситуация на Западе Украины

Ночью городской голова Ивано-Франковска констатировал, что Прикарпатье атакуют российские дроны, работает ПВО.

В ОВА подтвердили, что был поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной. В частности, речь идет об улице Независимости, Коновальца, Сечевых Стрельцов и Бандеры.

Пожар на Прикарпатье из-за атаки БПЛА / Фотографии ГСЧС

Последствия атаки для Юга

Запорожье. Россия нанесла удар четырьмя управляемыми авиабомбами. Разрушены 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный. Ранены 8 человек, среди них есть ребенок.

Россия нанесла удар четырьмя управляемыми авиабомбами. Разрушены 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный. Ранены 8 человек, среди них есть ребенок. Николаевская область. Российские оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры. Власти сообщили об отключении для части абонентов. Работают энергетики.

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Что касается Одесской области, то Россия атаковала регион ракетами и беспилотниками. В результате удара погибла 62-летняя женщина. Повреждены здания и машины, фиксировали возгорание сухой травы, но огонь удалось оперативно потушить.

Председатель ОВА отмечает, что правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.