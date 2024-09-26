Утром 26 сентября председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала о ночном обстреле. По ее словам, был поврежден объект критической инфраструктуры в регионе.

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Атака дронов на Прикарпатье и отключение света

По состоянию на 08:15 часть Ивано-Франковска остается обесточенной. Однако энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы.

В результате ночной атаки российских беспилотников в Ивано-Франковской общине зафиксировано повреждение электросетей,

– пишут в Прикарпатьеоблэнерго.

Энергетики добавляют, что сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска, это такие улицы:

Независимости;

Коновальца;

Сечевых Стрельцов;

Степана Бандеры;

часть прилегающих улиц к названным выше.

Обратите внимание! Пожар, который возник на месте падения, оперативно ликвидировали. Председатель ОВА Онищук отметила, что обошлось без пострадавших.

Ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что нет пострадавших в результате вражеской атаки. Мэр подтвердил, что целью России в очередной раз была гражданская инфраструктура.

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В то же время неспокойно ночью было в столице. Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что россияне выпустили ночью десятки дронов по Киеву, работала противовоздушная оборона. В результате падения обломков вспыхнул пожар в Печерском районе, туда прибыли спасатели.

Впоследствии стало известно, что беспилотник повредил газоснабжение, разгерметизировав трубу. Была информация о пострадавшем ребенке в результате атаки дронов, однако она не подтвердилась.

Кроме того, Воздушные силы утром 26 сентября подвели итоги ночной атаки на Украину. Защитники неба констатировали, что россияне выпустили 78 ударных дронов типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска, Орла и Курска. Удалось обезвредить 66 беспилотников.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Кроме того, в ходе воздушного боя было сбито четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Восемь вражеских беспилотников были локально потеряны в нескольких регионах Украины.