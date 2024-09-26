Уранці 26 вересня голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла про нічний обстріл. За її словами, було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.

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Атака дронів на Прикарпаття та відключення світла

Станом на 08:15 частина Івано-Франківська залишається знеструмленою. Проте енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.

Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби.

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників в Івано-Франківській громаді зафіксовано пошкодження електромереж,

– пишуть у Прикарпаттяобленерго.

Енергетики додають, що наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська, це такі вулиці:

Незалежності;

Коновальця;

Січових Стрільців;

Степана Бандери;

частина прилеглих вулиць до названих вище.

Зверніть увагу! Пожежу, яка виникла на місці падіння, оперативно ліквідували. Голова ОВА Онищук зазначила, що минулося без постраждалих.

Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомляв, що немає постраждалих внаслідок ворожої атаки. Мер підтвердив, що ціллю Росії вкотре була цивільна інфраструктура.

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Водночас неспокійно вночі було в столиці. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що росіяни випустили вночі десятки дронів по Києву, працювала протиповітряна оборона. Унаслідок падіння уламків спалахнула пожежа в Печерському районі, туди прибули рятувальники.

Згодом стало відомо, що безпілотник пошкодив газопостачання, розгерметизувавши трубу. Була інформація про постраждалу дитину внаслідок атаки дронів, однак вона не підтвердилась.