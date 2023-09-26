Начальник объединенного прес-сцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что пока нет информации о падении обломков или прилете беспилотников на территорию соседнего государства. Но на обнародованных видео видно, что люди напуганы и понимают, что такое может им угрожать.

К теме Обстрелы украинского зерна: на украинско-румынской паромной переправе сгорело много грузовиков

Уже не первые атаки

Наши соседи уже не раз наблюдали, как атакуют Украину. Они чувствуют, что также могут оказаться в опасности, ведь дроны не высокоточное оружие. Более того, факт боевой работы, когда во время сбивания обломки падали на другие территории, уже неоднократно фиксировали. Прилетало и на территорию соседней Румынии.

Они уже осведомлены, как нужно реагировать на такие ситуации. С каждым разом чувствуют и яснее понимают, что необходимо переходить в укрытие, даже когда атака очевидно направлена по территории Украины,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Гуменюк объяснила цель российских ударов по территории Румынии: смотрите видео

Почему Россия это делает

Наносить удары барражирующими снарядами по территории, которая расположена близко к государственной границе с другой страной – понятный план врага и хорошо рассчитанная тактика. Таким образом, по мнению Гуменюк, оккупанты хотят спровоцировать нарушение нормальных отношений между странами.

На погранично-представительном уровне у нас есть диалог с соседними странами. Все они осведомлены и предупреждены, что Украина намерена защищаться любым способом, когда происходят такие атаки,

– заметила Гуменюк.

Также она добавила, что опасность для других стран должна вызвать определенную реакцию на мировом уровне.

Атака дронов на Одессу: что известно