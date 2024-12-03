Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды в эфире "Киев 24".
Смотрите также Тернопольщина и Ровенская область снова под ударом: главное о ночной атаке 3 декабря
Энергетики планируют устранить последствия во второй половине дня
Объект энергетической инфраструктуры, по которому был нанесен удар, частично поврежден.
В результате этого около 5 тысяч абонентов остались без света в Тернополе, а также два села,
– сообщил Негода.
По состоянию на 10:30 энергетикам удалось за счет технических решений обеспечить электроснабжением фактически большую часть объектов жилой инфраструктуры. До 14 – 15 часов 3 декабря они надеются полностью устранить все последствия.
Сейчас аварийные отключения электроэнергии в Тернополе по следующим улицам:
- Лукьяновича 1, 2, 3;
- Бродовская 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б;
- промышленный район по улицам Грига, Промышленная, Полесская.