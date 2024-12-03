Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды в эфире "Киев 24".

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Энергетики планируют устранить последствия во второй половине дня

Объект энергетической инфраструктуры, по которому был нанесен удар, частично поврежден.

В результате этого около 5 тысяч абонентов остались без света в Тернополе, а также два села,

– сообщил Негода.

По состоянию на 10:30 энергетикам удалось за счет технических решений обеспечить электроснабжением фактически большую часть объектов жилой инфраструктуры. До 14 – 15 часов 3 декабря они надеются полностью устранить все последствия.

Сейчас аварийные отключения электроэнергии в Тернополе по следующим улицам: