Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди в етері "Київ 24".
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Енергетики планують усунути наслідки у другій половині дня
Об'єкт енергетичної інфраструктури, по якому був нанесений удар, частково пошкоджений.
У результаті цього близько 5 тисяч абонентів залишилися без світла у Тернополі, а також два села,
– повідомив Негода.
Станом на 10:30 енергетикам вдалося за рахунок технічних рішень забезпечити електропостачанням фактично більшу частину об'єктів житлової інфраструктури. До 14 – 15 години 3 грудня вони сподіваються повністю усунути усі наслідки.
Наразі аварійні відключення електроенергії в Тернополі по наступних вулицях:
- Лук'яновича 1, 2, 3;
- Бродівська 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б;
- промисловий район по вулицях Гріга, Промислова, Поліська.