Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди в етері "Київ 24".

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Енергетики планують усунути наслідки у другій половині дня

Об'єкт енергетичної інфраструктури, по якому був нанесений удар, частково пошкоджений.

У результаті цього близько 5 тисяч абонентів залишилися без світла у Тернополі, а також два села,

– повідомив Негода.

Станом на 10:30 енергетикам вдалося за рахунок технічних рішень забезпечити електропостачанням фактично більшу частину об'єктів житлової інфраструктури. До 14 – 15 години 3 грудня вони сподіваються повністю усунути усі наслідки.

Наразі аварійні відключення електроенергії в Тернополі по наступних вулицях: