Росія останнім часом бере на приціл ці регіони. Про це повідомляє 24 Канал.

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Які наслідки атаки дронів по Тернополю

Ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури та Тернопільщині.

Ворожий БпЛА влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики,

– написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Без електрики залишися:

вулиця Лук'яновича 1, 2, 3;

вулиця Бродівська 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б;

Промисловий район по вулицях Гріга, Промислова, Поліська.

Мер закликав громадян приготувати запаси води та зарядити телефони, якщо є така можливість. Станом на 11:00 3 грудня без електропостачання залишаються близько 5 тисяч тернопільчан та два села у області.

Російський безпілотник зокрема влучив у підприємство, спричинивши пожежу.

Внаслідок чергової атаки ворога під час нічної повітряної тривоги у місті Тернопіль зафіксовано удар БпЛА по одному з підприємств. В результаті цього на його території виникла пожежа. Завдяки оперативним і злагодженим діям співробітників ДСНС пожежу було локалізовано, а згодом повністю ліквідовано,

– написав начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Постраждалих внаслідок удару немає.

ДСНС ліквідує наслідки атаки по підприємству Тернополя

Ворог атакував Рівненщину

На Рівненщині безпілотник так само влучив у об'єкт критичної інфраструктури. Повітряну тривогу у області оголосили о 2:12. Вона тривала майже дві години.

На місці влучання ворожого дрона працюють відповідні служби. Повідомлення про постраждалих не надходили.

Голова Рівненської ОВА обіцяв надати більше деталей згодом.

Ліквідація наслідків атаки на Рівненщині: фото ДСНС

Що відомо про атаку на Київщину

Вночі 3 грудня Росія атакувала зокрема Київську область. В одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, два автомобілі, знищено гаражне приміщення з господарчим блоком, паркан.

На територію впали уламки безпілотника. В будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі, в одному будинку пошкоджена газова труба. Витік газу ліквідовано.

Постраждали внаслідок атаки немає.

В області працювали сили ППО. Є знищені цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– інформують в Київській ОВА.

Ворожі дрони залітали у Хмельницьку область

У Хмельницькі області вночі виявили ворожий дрон типу "Shahed". Його успішно збили сили ППО.

Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило,

– зазначають у Хмельницькій ОВА.

Нагадаємо, а повідомленнями Повітряних сил, ворог атакував дронами Україну з кількох сторін. Росіяни запустили 28 дронів, 22 з яких було збито. Дрони запускали з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел і Міллерово.