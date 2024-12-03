Що відомо
Внаслідок ворожої атаки БпЛА на об'єкт енергетичної інфраструктури у Тернополі аварійно знеструмлювались споживачі міста та Тернопільського району. Енергетики та ДСНС ліквідовують наслідки атаки,
– написали в теплоенерго.
Де в Тернополі нема світла:
- вулиця Лук'яновича 1, 2, 3;
- вулиця Бродівська 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б;
- Промисловий район по вулицях Гріга, Промислова, Поліська.
Адреси аварійних відключень у Тернополі 3 грудня / Тернопільобленерго
Там аварійно знеструмлені споживачі. Бригади працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.