Кроме того, в результате вражеской атаки также вспыхнул масштабный пожар в Киевской области. Главное, что известно о ночной атаке врага ночью 7 июня – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько часов длилась воздушная тревога

Сначала поздно вечером 6 июня враг запустил по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже в 23:50 в Одессе прогремел взрыв, который, как впоследствии сообщили военные, был работой нашей противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

"Шахеды" фиксировали в ряде южных и центральных областях нашего государства. Впоследствии сирены также прозвучали в восточных и западных областях Украины. Дроны также долетели до Киевской и Хмельницкой областей.

Вместе с тем Воздушные силы 6 июня в 23:31 сообщали, что зафиксирован взлет 4 единиц самолетов Ту-95, что могло свидетельствовать о подготовке врага к ракетному обстрелу Украины.

Военные уже 7 июня в 03:21 отметили, что зафиксированы первые российские крылатые ракеты в воздушном пространстве Украины. Все ракеты летели в направлении Хмельницкой области, постоянно меняя свою траекторию движения и угрожая также и другим областям.

Отбой воздушной тревоги объявили в 05:00. Суммарно воздушная тревога по областям Украины продолжалась около 7 часов.

Где слышали взрывы, и какие последствия российского обстрела по областям

Одесская область

В Одессе 6 июня в 23:50 слышали взрывы, о чем сообщил городской глава Геннадий Труханов. Силы обороны Юга тогда заявили о работе ПВО.

Хмельницкая область

Российские дроны-камикадзе, среди прочего, атаковали Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, куда враг постоянно пытается попасть хоть чем-то. После этого туда же направили и крылатые ракеты – они летели двумя группами, но их не было очень много. До 04:30, по информации мониторов, Староконстантинов отбился.

Уже утром председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что в области работали Силы противовоздушной обороны.

В пределах нашей области силы ПВО уничтожили 11 вражеских целей,

– написал Сергей Тюрин.

Председатель Хмельницкой ОВА также сообщил, что обращений относительно травмированных или погибших не поступало. О повреждении имущества жителей Хмельницкой области пока сообщений также нет.

Киевская область

В Киевской ОВА рассказали, что на протяжении всей воздушной тревоги в области работали силы противовоздушной обороны. В то же время в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. К счастью, обошлось без пострадавших.

"По состоянию на 5:50 ликвидация последствий пожара продолжалась. Все оперативные службы работают", – отметили в ОВА.

Последствия вражеской атаки в Киевской области / Фото ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечены робот для тушения пожара, пожарный поезд. По состоянию на 11:02 7 июня, пожар на промышленном объекте все еще пытаются укротить пожарные.

Харьковская область

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что, по данным следствия, в ночь на 7 июня войска России совершили атаку БПЛА по гражданской инфраструктуре города Чугуев. Там была повреждена амбулатория, почта, станция технического обслуживания, автомобили.

Последствия российской атаки на Чугуев / Фото Харьковской областной прокуратуры

В многоэтажных жилых домах выбиты окна. Без пострадавших,

– отметили прокуроры.

Правоохранители отметили, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных вооруженными силами России.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночью наши защитники уничтожили над областью 3 "Шахеды". Два в Днепровском и еще один – в Криворожском районе.

В то же время, по словам Лысака, не прекращаются атаки на Никопольщину. Враг применяет и артиллерию, и дроны-камикадзе.

Последствия вражеской атаки на Днепропетровскую область / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

С вечера больше всего страдал сам Никополь. Пострадали две женщины – 70 и 61 года. Будут лечиться амбулаторно,

– рассказал глава Днепропетровской области.

В самом Никополе также произошли пожары. Было повреждено с полтора десятка частных домов, гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 – изуродованы. Уничтожены или побиты несколько авто. Также задело линии электропередач.

Херсонская область

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны над территорией области уничтожили 3 "Шахеды".

Сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области и ударными БПЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска, Ейска, Курска – России, а также мыса Чауда – в аннексированном Крыму.

Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БПЛА "Шахед".

В результате противовоздушного боя сбито 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях,

– сообщил генерал.

Как отметил Николай Олещук, отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

Пострадали ли энергообъекты в результате атаки врага

Заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона рассказал, что, к счастью, этой ночью в результате вражеского обстрела энергообъекты не пострадали. Впрочем, как отметил чиновник, враг и в дальнейшем будет пытаться бить по гражданской и энергетической инфраструктурах.

Колесник отметил, что цель россиян – это полный блэкаут в Украине. Поэтому, подчеркнул чиновник, мы должны учитывать все возможные сценарии, в частности негативные последствия – влияние на стабильность работы энергетики.

В результате обстрелов мы потеряли более 9 киловатт мощности – это следствие сложной ситуации в энергосистеме,

– подчеркнул Колесник.

Чиновник указал на дефицит генерирующей мощности и напомнил о риске повторных ударов.