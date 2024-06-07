Воздушную тревогу объявили постепенно во всех областях, в итоге она охватила всю территорию нашей страны. Кроме ракет, угрозу для украинцев во время тревоги составляли и дроны-камикадзе типа "Шахед". Их враг запустил несколькими часами ранее.

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Массированная атака России на Украину ночью 7 июня: что происходило

03:56, 7 июня Вторая группа ракет в районе Борисполя, пишут ВС. Мониторы предполагают, что она повторит курс первой.

03:44, 7 июня Еще одна крылатая ракета в районе Нежина, курс юго-западный, – ВС.

03:35, 7 июня Крылатая ракета в Киевской области, изменила направление на Обухов.

03:24, 7 июня Первые ракеты заходят к нам – через Черниговскую область, – ВС.



02:44, 7 июня Воздушные силы пишут, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет. По информации мониторинговых каналов, в наше воздушное пространство ракеты могут залететь примерно через час или чуть раньше.

00:00, 7 июня Сообщение Воздушных сил: зафиксирован вылет 4 бортов Ту-95.

Коротко о предыдущих массированных атаках врага и их последствиях

Украина в июне уже подверглась массированной атаке. 1 июня 2024 года с нескольких бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95 запустили 35 ракет Х-101, 30 из них обезвредили наши силы ПВО. Всего в течение атаки враг выпустил 53 ракеты различных типов.

С начала 2024 года массированных атак было уже 16, только в прошлом месяце – 2: это 8 мая (55 ракет и 21 БПЛА, 59 целей поражено ПВО) и 26 мая (14 ракет и 31 БПЛА, 12 ракет Х-101 поразили силы ПВО).

Важно помнить, что в результате этих массированных атак врага в Украине сейчас сложилась сложная ситуация в энергетике. Поэтому во всех или в большинстве областей, в зависимости от нагрузки сети, действуют графики стабилизационных отключений света. Иногда приходится применять и аварийные отключения.

Поэтому украинцам следует уменьшить потребление электроэнергии, особенно вечером – с 17 до 23 часов. И ограничить использование мощных электроприборов – стиральных машин, бойлеров, утюгов, обогревателей и тому подобное. И не включать одновременно несколько мощных приборов.