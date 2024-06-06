Как отмечают Силах обороны Юга 6 июня, по состоянию на 20:40 фиксируют в Черном море три надводных корабля. Они оснащены опасными ракетами типа "Калибр".
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Сколько "Калибров" в Черном море
Командование украинских защитников предупреждает, что уровень опасности чрезвычайно высок. Общий залп "Калибров" составляет до 24 единиц.
Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжении до 24 ракет типа "Калибр". Уровень опасности очень высокий,
– указано в источнике.
В то же время Силы обороны Юга призывают людей не пренебрегать воздушными тревогами и спускаться в укрытие. С начала большой войны захватчики делают все, чтобы терроризировать жизнь украинцев.
Проблемы России в украинских водах
- Первым переломным моментом, когда все поняли, что россиянам не удастся долго удерживать инициативу в Черном море, стало потопление крейсера "Москва". Вспомним, что пошел на дно этот ракетный корабль оккупантов 13 апреля 2022 года. Украинские защитники нанесли по судну удар с помощью ракеты "Нептун".
- С тех пор российские корабли в Черном море были под постоянным прицелом. Издание The Economist несколько месяцев назад даже утверждало, что Кремль просто проигрывает битву за Черное море, ведь Украина успешно наносит удары по каждому российскому судну. Аналитики отмечали, что нашим военным таким образом удалось пробить морской коридор для зерна.
- Известно, что пошли на дно такие корабли врага: большой десантный корабль "Саратов", спасательное буксирное судно "Василий Бех", большой десантный корабль "Новочеркасск". Совсем недавно, 19 мая 2024 года, нашим военным удалось уничтожить морской тральщик "Ковровец" противника. В этом году соответствующему кораблю должно было бы исполниться 50 – он стал частью Черноморского флота России в декабре 1974 года.
- Поэтому и в последние месяцы захватчики нечасто обстреливают Украину с Черного моря – очевидно, боятся прилетов и повреждений. Однако все же россияне иногда выводят в воды ракетоносители. Это может быть как и попыткой посеять панику среди населения, так и намерением осуществить обстрел. В любом случае паниковать не нужно. Лучше всего – сохранять бдительность и ходить в укрытие.