Як зазначають Силах оборони Півдня 6 червня, станом на 20:40 фіксують у Чорному морі три надводних кораблі. Вони оснащені небезпечними ракетами типу "Калібр".

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Скільки "Калібрів" у Чорному морі

Командування українських захисників попереджає, що рівень небезпеки надзвичайно високий. Загальний залп "Калібрів" становить до 24 одиниць.

Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу "Калібр". Рівень небезпеки дуже високий,

– вказано в джерелі.

Водночас Сили оборони Півдня закликають людей не нехтувати повітряними тривогами та спускатися в укриття. Від початку великої війни загарбники роблять усе, аби тероризувати життя українців.

Проблеми Росії в українських водах