Повітряну тривогу оголосили поступово в усіх областях, у підсумку вона охопила всю територію нашої країни. Окрім ракет, загрозу для українців під час тривоги становили й дрони-камікадзе типу "Шахед". Їх ворог запустив кількома годинами раніше.

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Масована атака Росії на Україну вночі 7 червня: що відбувалося

03:56, 7 червня Друга група ракет в районі Борисполя, пишуть ПС. Монітори припускають, що вона повторить курс першої.

03:44, 7 червня Ще одна крилата ракета в районі Ніжина, курс південно-західний, – ПС.

03:35, 7 червня Крилата ракета у Київській області, змінила напрямок на Обухів.

03:24, 7 червня Перші ракети заходять до нас – через Чернігівську область, – ПС.



02:44, 7 червня Повітряні сили пишуть, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет. За інформацією моніторингових каналів, до нашого повітряного простору ракети можуть залетіти приблизно через годину чи трохи раніше.

00:00, 7 червня Повідомлення Повітряних сил: зафіксовано виліт 4 бортів Ту-95.

Коротко про попередні масовані атаки ворога та їхні наслідки

Україна в червні вже зазнала масованої атаки. 1 червня 2024 року з кількох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95 запустили 35 ракет Х-101, 30 із них знешкодили наші сили ППО. Загалом упродовж атаки ворог випустив 53 ракети різних типів.

Від початку 2024 року масованих атак було уже 16, тільки милого місяця – 2: це 8 травня (55 ракет та 21 БпЛА, 59 цілей уражено ППО) та 26 травня (14 ракет та 31 БпЛА, 12 ракет Х-101 уразили сили ППО).

Важливо пам'ятати, що внаслідок цих масованих атак ворога в Україні зараз склалася складна ситуація в енергетиці. Через це у всіх або у більшості областей, залежно від навантаження мережі, діють графіки стабілізаційних відключень світла. Іноді доводиться застосовувати й аварій ні відключення.

Відтак українцям слід зменшити споживання електроенергії, особливо ввечері – з 17 до 23 години. І обмежити використання потужних електроприладів – пральних машин, бойлерів, прасок, обігрівачів тощо. Та не вмикати одночасно кілька потужних приладів.