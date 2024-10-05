Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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21:30, 5 октября
В Херсонской и Николаевской областях сообщили об угрозе ударных БпЛА.
20:55, 5 октября
Движение "Шахедов" по состоянию на сейчас
- БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
- БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
- БпЛА на Харьковщине, курс южный.
20:37, 5 октября
Ударные дроны находятся на границе Сумской и Черниговской областей, движутся в западном направлении.
20:34, 5 октября
Сумская область – угроза ударных БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.