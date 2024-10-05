Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:30, 5 октября В Херсонской и Николаевской областях сообщили об угрозе ударных БпЛА.

20:55, 5 октября Движение "Шахедов" по состоянию на сейчас БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.

БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.

БпЛА на Харьковщине, курс южный.

20:37, 5 октября Ударные дроны находятся на границе Сумской и Черниговской областей, движутся в западном направлении.