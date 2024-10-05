Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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20:55, 5 жовтня
Рух "Шахедів" станом на зараз
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на Харківщині, курс південний.
20:37, 5 жовтня
Ударні дрони перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей, рухаються у західному напрямку.
20:34, 5 жовтня
Сумська область – загроза ударних БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.