Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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20:55, 5 жовтня Рух "Шахедів" станом на зараз БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на Харківщині, курс південний.

20:37, 5 жовтня Ударні дрони перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей, рухаються у західному напрямку.