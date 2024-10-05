Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Крім "Шахедів", росіяни запускають дрони невстановленого типу: Ігнат розповів, що про них відомо

20:55, 5 жовтня

Рух "Шахедів" станом на зараз

  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на Харківщині, курс південний.
20:37, 5 жовтня

Ударні дрони перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей, рухаються у західному напрямку.

20:34, 5 жовтня

Сумська область – загроза ударних БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.