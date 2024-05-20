Враг традиционно запустил ударные БпЛА несколькими группами. 24 Канал призывает украинцев в тех областях, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях.
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Враг в очередной раз атакует "Шахедами"
Воздушные силы предупреждают, что сейчас фиксируют 2 группы "Шахедов":
- БПЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный;
- БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
Из-за угрозы атаки дронов-камикадзе тревогу объявили в Одесской области.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что одна группа ударных БПЛА движется в направлении Одесской области, другая – на Кировоградщину.
Тревога на Юге
Сейчас тревога из-за угрозы атаки "Шахедами" объявлена в:
- Херсонской,
- Николаевской,
- Кировоградской областях.
В Харьковской области тревогу объявили в 13:54 и с тех пор не отменяли.
Карта тревог по состоянию на 23:45 19 мая
Фиксируется несколько групп "Шахедов"
По состоянию на сейчас фиксируется несколько групп ударных БПЛА в южной части Николаевской области, которые летят в северо-западном направлении.
Еще несколько групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области, курс также северо-западный.
Воздушные силы предупредили об угрозе "Шахедов"
Воздушные силы предупредили, что зафиксировали БПЛА типа "Shahed" в Херсонской области. Сейчас ударные беспилотники держат курс северо-западный.