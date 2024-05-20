Ворог традиційно запустив ударні БпЛА кількома групами. 24 Канал закликає українців у тих областях, де оголошено повітряну тривогу, перебувати в укриттях.

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Ворог вкотре атакує "Шахедами"

00:17, 20 травня

Повітряні сили попереджають, що нині фіксують 2 групи "Шахедів":

  • БпЛА у північній частині Миколаївщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
00:00, 20 травня

Через загрозу атаки дронів-камікадзе тривогу оголосили в Одеській області.

23:55, 19 травня

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що одна група ударних БпЛА рухається у напрямку Одещини, інша – на Кіровоградщину.

23:52, 19 травня

Тривога на Півдні

Наразі тривога через загрозу атаки "Шахедами" оголошена у:

  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Кіровоградській областях.

У Харківській області тривогу оголосили о 13:54 й відтоді не скасовували.


Мапа тривог станом на 23:45 19 травня

23:35, 19 травня

Фіксується кілька груп "Шахедів"

Станом на зараз фіксується декілька груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, які летять у північно-західному напрямку.

Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в Херсонській області, курс також північно-західний.

23:14, 19 травня

Повітряні сили попередили про загрозу "Шахедів"

Повітряні сили попередили, що зафіксували БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області. Наразі ударні безпілотники тримають курс північно-західний.