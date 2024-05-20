Ворог традиційно запустив ударні БпЛА кількома групами. 24 Канал закликає українців у тих областях, де оголошено повітряну тривогу, перебувати в укриттях.
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Ворог вкотре атакує "Шахедами"
Повітряні сили попереджають, що нині фіксують 2 групи "Шахедів":
- БпЛА у північній частині Миколаївщини, курс північно-західний;
- БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
Через загрозу атаки дронів-камікадзе тривогу оголосили в Одеській області.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що одна група ударних БпЛА рухається у напрямку Одещини, інша – на Кіровоградщину.
Тривога на Півдні
Наразі тривога через загрозу атаки "Шахедами" оголошена у:
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Кіровоградській областях.
У Харківській області тривогу оголосили о 13:54 й відтоді не скасовували.
Мапа тривог станом на 23:45 19 травня
Фіксується кілька груп "Шахедів"
Станом на зараз фіксується декілька груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, які летять у північно-західному напрямку.
Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в Херсонській області, курс також північно-західний.
Повітряні сили попередили про загрозу "Шахедів"
Повітряні сили попередили, що зафіксували БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області. Наразі ударні безпілотники тримають курс північно-західний.