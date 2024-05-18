Так думку в щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан. А також проаналізував наслідки вибухів в Росії та бої на Харківщині.

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Вибухи в Росії

В ніч на 18 травня в Санкт-Петербурзі пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляли, що в академію зв'язку імені Будьоного влучив безпілотний літальний апарат.

Світан переконаний, що так могли працювати не лише українські спецслужби, а й сили внутрішнього спротиву Росії. Зокрема народи, які незаконно до себе приєднала агресорка.

Цей процес набирає обертів. Імовірно, вибух був спровокований місцевими механізмами, які пов'язані з активізацією цих верств населення,

– додав аналітик.

Також з'явилося підтвердження, що в російське місто Туапсе летів український дрон. Уражень зазнала місцева нафтобаза.

Полковник ЗСУ в запасі вважає, що БпЛА на оприлюднених відео схожий на українську розробку "Лютий". До того ж помітно, що робота була керованою, а це вже сигналізує про високий рівень пропрацювання воєнних завдань.

"Наші бійці, що займаються цим, вже вийшли на серйозний професійний рівень", – зауважив аналітик.

Бої на Харківщині

Головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський повідомив, що у зв'язку із загостренням ситуації на Сході, він буде працювати на деяких напрямках особисто. Мовиться про Харківщину: Стрілеча – Липці та Вовчанськ.

Світан переконаний, що Путін не відмовився від свого плану захопити Харків, однак ресурсів у нього бракує. Навряд найближчим часом Росія зможе поставити в стрій військових для повноцінної півмільйонної армії, щоб захопити місто-мільйонник.

Росіяни намагаються розтягти лінію фронту на 50 – 70 кілометрів, працюють малими групами. Поки що все видається схожим на розвідувальну операцію. Адже ознак, які вказують на серйозні стратегічні завдання Росії на цьому напрямку, немає.

Росіяни наразі зайняли сіру зону на півночі Харківщини. Фактично вони перебувають під постійними обстрілами, що є невигідною для них ситуацією.

Відповідно стояло завдання показати перед поїздкою до Сі Цзіньпіна, що дідусь ще щось може, а також зв'язати наші війська,

– зауважив Світан.

Удари по Україні

Водночас ворог не зупиняється атакувати Україну, останнім часом використовуючи дрони "Шахед" та точкові ракетні удари. В ніч на 18 травня летіло 13 ударних дронів, всі їх ліквідували сили протиповітряної оборони.

На Одесу минулої доби ворог відправив балістичні ракети, після чого авіаційні.

Коли ППО починає працювати проти балістики, авіаційні ракети намагаються вдарити вже по самих системах ППО.

Намагаються комплексно вибивати на цьому напрямку нашу протиповітряну оборону. Це фактично дзеркальні дії, як Україна працює по Криму,

– пояснив військовий експерт.

За останній час у Криму було знищено кілька батарей С-300 та С-400. Відповідно росіяни намагатимуться показати силу зворотної дії, адже втрати в Криму у них величезні.