Російські пабліки пишуть про вибух у військовій академії у Санкт-Петербурзі. Версії окупантів щодо того, що сталося, різняться.
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Вибух у Санкт-Петербурзі
Так, пропагандисти розповідають, що вибух прогримів в академії зв'язку імені Будьонного на Тихорецькому проспекті.
Одні телеграм-канали припускають, що будівля зазнала атаки безпілотників, а інші стверджують, що у підвалі будинку вибухнув боєприпас.
Попередньо, постраждало сім людей. Двоє перебувають у тяжкому стані, один – у реанімації. Наразі на місці вибуху працюють оперативні служби.