Российские паблики пишут о взрыве военной академии в Санкт-Петербурге. Версии оккупантов относительно случившегося отличаются.
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Взрыв в Санкт-Петербурге
Так, пропагандисты рассказывают, что взрыв прогремел в Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте.
Одни телеграм-каналы предполагают, что здание подверглось атакам беспилотников, а другие утверждают, что в подвале дома взорвался боеприпас.
Предварительно пострадали семь человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, один – в реанимации. В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы.
Позже один из популярных пропагандистских телеграм-каналов заявил, что версия с атакой БПЛА не подтвердилась.
На самом деле, в подвале взорвался учебный боеприпас. Отмечается, что курсанты сразу же после детонации были эвакуированы. Семеро среди них пострадали.
Пресс-служба Ленинградского военного округа подтвердила, что взрыв произошел из-за детонации боеприпаса времен Второй мировой войны. Также губернатор города Беглов заверил, что инцидент не имеет отношения к теракту.
Кадры с места инцидента: смотрите видео
Взрывы в России: последние новости
- Напомним, что уже ночь подряд россияне бодрствуют из-за постоянных "хлопков".
- Так, громко и горячо было в ночь на 17 мая. Покоя не знали сразу Краснодарский край и оккупированный Крым.
- В частности, россияне в Крыму жаловались на массированную атаку дронов, которых вроде бы было более сотни.
- Там, по сообщению источников 24 Канала, беспилотники ГУР и СБУ атаковали морскую базу в Севастополе. Также под ударом оказалась электроподстанция "Севастопольская", в результате чего в городе пришлось применить график ограничения электроэнергии.
- Важные объекты были атакованы в Краснодарском крае. Как отмечают росСМИ, дроны ГУР поразили сразу морской порт, 2 нефтебазы и 2 терминала.
- Так, в результате ночного удара пострадали "Новороссийский мазутный терминал" и терминал "Импортпищепром". Кроме того, были прилеты по нефтебазе Газпрома в поселке Кирилловка и нефтебазе "Грушевая балка", принадлежащей Транснефти.
- В Туапсе посетили беспилотники СБУ. После этого "визита" местный НПЗ прекратил работу, как написало Reuters.
- Накануне дроны ГУР поразили госпредприятие "Базальт" в Туле.