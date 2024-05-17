Вдень росіяни спершу завдали по Одесі ударів балістикою, а потім почали пускати ракети з авіації. Так, місто чуло потужно серію вибухів. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки.
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На одному зі складських приміщень зайнялася пожежа
В Одеській області протягом дня лунали вибухи, ворог активно обстрілював регіон. Внаслідок атаки на одному з об'єктів спалахнула масштабна пожежа. Працівники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу.
Унаслідок чергового російського удару сталося займання в складському приміщенні, загальна площа пожежі склала 8 тисяч квадратних метрів,
– йдеться у повідомленні рятувальників.
Згідно з попередньою інформацією, внаслідок удару російських загарбників, на жаль, загинула 1 людина, ще 8 осіб постраждали. Зауважимо, рятувальники ліквідовували наслідки під час оголошення повітряної небезпеки.
Для гасіння вогню від ДСНС залучили 16 одиниць пожежної техніки та 58 рятувальників. Робота з ліквідації наслідків триває.
Внаслідок удару по Одеській області спалахнуло складське приміщення / Фото ДСНС
Що відомо про сьогоднішню ворожу атаку по Одеській області
- О 16:48 в Одесі пролунав новий вибух. Також Повітряні сили повідомили про пуск ще однієї ракети на Одещину. Моніторингові канали зазначали, що це знову керована авіаційна ракета.
- О 16:41 стало відомо про пуск ще однієї ракети у напрямку Одеси. Моніторингові канали заявляли про рух керованої авіаційної ракети у напрямку Южне, а також писали про роботу ППО.
- Не встигли Повітряні сили оголосити про відбій загрози по балістиці для Одещини о 15:47, як вже рівно за 20 хвилин у регіоні знову залунала сирена.
- Тоді українські оборонці неба попередили про небезпеку авіаударів, оскільки була помічена активність ворожої тактичної авіації на південному та північно-східному напрямках.
- Спершу мер міста Геннадій Труханов повідомив, що попередньо, внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога.
- Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 5. Про це розповів голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, трьох людей госпіталізували, а ще двом надали допомогу на місці.