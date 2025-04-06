Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Будьте в безопасных местах, если российские дроны приближаются к вашему региону.
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21:37, 6 апреля
Вражеские ударные БПЛА движутся:
- на юго-востоке и в центральной части Харьковской области, курс –западный/юго-западный;
- на севере Донецкой области, курс – западный/северо-западный.
21:27, 6 апреля
Город Чугуев (Харьковщина) – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с юго-востока.
20:29, 6 апреля
Группы вражеских ударных БпЛА на севере Донецкой области, курс – западный/юго-западный.
20:26, 6 апреля
На востоке Харьковской области наблюдаются вражеские ударные БпЛА, курс – юго-западный.