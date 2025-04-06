Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Будьте в безпечних місцях, якщо російські дрони наближаються до вашого регіону.

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21:37, 6 квітня Ворожі ударні БпЛА рухаються: на південному сході та в центральній частині Харківщини, курс –західний/південно-західний;

на півночі Донеччини, курс – західний/північно-західний.

21:27, 6 квітня Місто Чугуїв (Харківщина) – у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу.

20:29, 6 квітня Групи ворожих ударних БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний/південно-західний.