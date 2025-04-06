Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Будьте в безпечних місцях, якщо російські дрони наближаються до вашого регіону.
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21:37, 6 квітня
Ворожі ударні БпЛА рухаються:
- на південному сході та в центральній частині Харківщини, курс –західний/південно-західний;
- на півночі Донеччини, курс – західний/північно-західний.
21:27, 6 квітня
Місто Чугуїв (Харківщина) – у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу.
20:29, 6 квітня
Групи ворожих ударних БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний/південно-західний.
20:26, 6 квітня
На сході Харківщини спостерігаються ворожі ударні БпЛА, курс – південно-західний.