Укр Рус
24 Канал Новости Украины Враг атаковал дронами и баллистикой: под угрозой оказались Харьков и Одесса
2 апреля, 14:18
28
Обновлено - 19:34, 2 апреля

Враг атаковал дронами и баллистикой: под угрозой оказались Харьков и Одесса

Дария Черныш

После массированной атаки по Украине 1 и 2 апреля Россия снова запустила группы ударных БПЛА. Кое-где звучали сигналы воздушной тревоги из-за угрозы атаки.

О направлении движения вражеских беспилотников и угрозе для населенных пунктов, пишут Воздушные силы ВСУ.

Где есть угроза обстрелов?

Области, в которых объявили воздушную тревогу: смотрите на карте

19:15, 02 апреля

БпЛА на севере Черниговщины, курс на запад.

18:35, 02 апреля

Скоростная цель на севере Запорожья курс на запад.

17:30, 02 апреля

БпЛА на Запорожье с юга.

17:28, 02 апреля

БпЛА в направлении Харькова и Полтавы с севера.

17:08, 02 апреля

БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

17:08, 02 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщине.

17:06, 02 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщине.

17:01, 02 апреля

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

16:25, 02 апреля

БпЛА на севере Черниговщины, курс на Городня.

16:22, 02 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщине.

15:36, 02 апреля

БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс юго-западный.

15:36, 02 апреля

БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг.

15:15, 02 апреля

Ракета курс на Лозовую.

15:13, 02 апреля

Скоростная цель на Харьковщине.

14:53, 02 апреля

Еще одна ракета на Одессу.

14:46, 02 апреля

Воздушные силы предупреждают об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

14:41, 02 апреля

Ракета на Одессу.

14:40, 02 апреля

Группа БпЛА на Харьковщине, курс на Харьков.

В 14:34 в Киевском районе города гремели взрывы.

14:19, 02 апреля

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки баллистикой.

14:16, 02 апреля

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

14:03, 02 апреля

БпЛА на Полтавщине, курс Кременчуг.

13:56, 02 апреля

БпЛА в направлении города Харьков, с севера.

12:55, 02 апреля

БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

12:55, 02 апреля

БпЛА на Полтавщине, курс на Полтаву с севера.

11:13, 02 апреля

БпЛА на г. Одесса с севера.

11:13, 02 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

11:12, 02 апреля

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Южного.

11:12, 02 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину

11:12, 02 апреля

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
 
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!


 

10:50, 02 апреля

Россияне нанесли удары по Павлограду

Поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

10:10, 02 апреля

Снова вражеским дроном атакован Киевский район Харькова. Информацию уточняют.

10:00, 02 апреля

БпЛА курсом на Харьков с северного направления.

10:00, 02 апреля

БпЛА на севере Харьковщины, курс южный.

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

БпЛА севернее Павлограда на Днепропетровщине, курс северо-западный.

БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный.

БпЛА в Корюковском районе Черниговщины, курс юго-восточный.

09:43, 02 апреля

В 09:33 в Харькове снова было громко. Таким образом количество взрывов возросло до 7.

09:43, 02 апреля

Россия снова ударила по портам Одесской области

Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего возник пожар, но никто не пострадал.

Кроме портов, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в Черноморске, в частности фасады и балконы.

07:53, 02 апреля

07:35, 02 апреля

Россия атаковала Днепропетровскую область, есть погибший

В Синельниково загорелись админздание и торговый комплекс. Повреждена инфраструктура, с десяток многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, автобусы.

К сожалению погиб человек. Двое пострадали. 12-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина 42 лет на амбулаторном лечении.

В Павлограде из-за вражеской атаки возник пожар.

На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Томаковская громады.

07:09, 02 апреля

На Запорожье подростки получили ранения из-за атаки

В Запорожском районе в результате вражеской атаки ранены двое подростков – 19-летнего и 16-летнего юношей.

 

06:57, 02 апреля

Пятый прилет по Киевскому району.

По словам Игоря Терехова, можно констатировать, что враг целился по объекту критической инфраструктуры.

06:56, 02 апреля

В Харькове снова прогремел взрыв.

06:54, 02 апреля

БпЛА в Бориспольском районе Киевщины, курс юго-западный.

БпЛА в Прилуцком районе Черниговщины, курс западный.

БпЛА в Миргородском районе Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА севернее Павлограда на Днепропетровщине, курс юго-восточный.

БпЛА на севере Харьковщины, курс южный.

06:29, 02 апреля

06:10, 02 апреля

Враг дважды ударил по одному и тому же району Харькова

В 01:49 враг ударил "Шахедом" по Киевскому району Харькова. На месте удара вспыхнул пожар. Другие детали выясняются.

Повторное попадание дрона по Киевскому району города зафиксировали в 06:06. Последствия уточняются.

06:06, 02 апреля

В Харькове прогремел взрыв.

05:34, 02 апреля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

05:15, 02 апреля

Угроза применения баллистического вооружения.

05:13, 02 апреля

БпЛА мимо Барышевки на Киевщине, курс южный.

05:06, 02 апреля

БпЛА курсом на Харьков с северного направления.

04:07, 02 апреля

БпЛА над Черкассами, курс восточный.

03:42, 02 апреля

БпЛА курсом на Каменское (Днепропетровщина) с севера.

БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Черноморск.

БпЛА в Полтавском районе, курс юго-западный.

БпЛА западнее Черкасс, курс южный.

БпЛА на юге Сумщины, курс западный.

03:18, 02 апреля

Черноморск в Одесской области под ударом БпЛА. Мониторы пишут, их там около 30.

02:53, 02 апреля

Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

02:47, 02 апреля

БпЛА в пригороде Запорожья.

02:42, 02 апреля

БпЛА курсом на Полтаву.

01:51, 02 апреля

В Харькове взрыв. Мэр Терехов пишет, что враг ударил "Шахедом" по Киевскому району, на месте пожар.

00:37, 02 апреля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

00:17, 02 апреля

Днепропетровщина: БпЛА курсом на Синельниково.

00:15, 02 апреля

Угроза применения баллистического вооружения.

22:45, 01 апреля

  • Полтавщина, БпЛА курсом на Диканьку/Полтаву,
  • Группа БпЛА в направлении Харькова.
22:01, 01 апреля

Сумщина, группа БпЛА курсом на Шостку.