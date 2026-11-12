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"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

Катерина Миленина
Россия проводит атаку на Украину с помощью дронов

Атака дронов / Фото Getty Images (иллюстративное)

В ночь на 13 ноября Россия продолжает терроризировать Украину с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявлена воздушная тревога

Воздушные силы внимательно следят за передвижением вражеских целей. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент об угрозе с воздуха.

 
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Где сейчас пролетают вражеские БПЛА?

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

Дополняем новость...

Реактивный БПЛА, направляющийся в Винницу с юга.

Ровенская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Костополя/Ровно.

Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Тыврова/Винницы.

Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Олишевки/Козельца.

Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Белой Церкви.

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Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Рудницы/Крижополя.

Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Народичей.

Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кагарлика.

Реактивные БПЛА пролетели мимо Прилук в направлении Киевской/Полтавской областей.

УАБы в Запорожскую область.

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Реактивный БПЛА на востоке Одесской области, направляется в сторону Винницкой области.
Реактивный БПЛА на востоке от Чернигова, курс на юг.
БПЛА на севере Харьковской области, курс на юг.

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