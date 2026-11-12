"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

Атака дронов / Фото Getty Images (иллюстративное)
В ночь на 13 ноября Россия продолжает терроризировать Украину с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявлена воздушная тревога
Воздушные силы внимательно следят за передвижением вражеских целей. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент об угрозе с воздуха.
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Где сейчас пролетают вражеские БПЛА?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
Дополняем новость...
Реактивный БПЛА, направляющийся в Винницу с юга.
Ровенская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Костополя/Ровно.
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Тыврова/Винницы.
Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Олишевки/Козельца.
Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Белой Церкви.
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Рудницы/Крижополя.
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Народичей.
Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кагарлика.
Реактивные БПЛА пролетели мимо Прилук в направлении Киевской/Полтавской областей.
УАБы в Запорожскую область.
Реактивный БПЛА на востоке Одесской области, направляется в сторону Винницкой области.
Реактивный БПЛА на востоке от Чернигова, курс на юг.
БПЛА на севере Харьковской области, курс на юг.
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