"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА

Атака дронів / Фото Getty Images (ілюстративне)
У ніч проти 13 листопада Росія продовжує терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу
Повітряні сили уважно стежать за переміщенням ворожих цілей. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.
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Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Білу Церкву.
Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Рудницю/Крижопіль.
Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Народичі.
Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Кагарлик.
Реактивні БпЛА повз Прилуки на Київщину/Полтавщину.
КАБи на Запорізьку область.
Реактивний БпЛА на сході Одещини, курс на Вінниччину.
Реактивний БпЛА на сході від Чернігова, курс на південь.
БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.
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