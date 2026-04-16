16 апреля, 21:24
"Шахеды" летят в сразу нескольких направлениях: какие области Украины под угрозой

Маргарита Волошина

Российские войска не прекращают атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. В ночь на 17 апреля противник запустил новые группы ударных БпЛА.

Куда летят дроны сейчас?

21:13, 16 апреля

БпЛА курсом на Днепр с юга.

21:04, 16 апреля

БпЛА курсом на Харьков с севера и востока.

20:56, 16 апреля

БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Никополь.

20:33, 16 апреля

БпЛА курсом на Днепр с юга.

19:10, 16 апреля

БпЛА на севере и юге Чернигова!