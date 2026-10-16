"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении вражеских целей в небе над Украиной.

Где угроза удара?

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога – оставайтесь в укрытии.

Где объявлена угроза: смотрите карту

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22:04, 16 октября

Враг нанес удар по Харькову

По предварительным данным, враг нанес удар по Немишлянскому району с помощью "Бандероли", а впоследствии был зафиксирован еще один удар. По последним данным, пострадали пять человек.

В Слободском районе в результате обстрела повреждены жилые дома. По предварительным данным, там выбито более 100 окон.

Обследование мест попаданий продолжается, информация о последствиях атаки уточняется.

21:54, 16 октября

Реактивный БПЛА из Черкасской области (Драбов) в направлении Киевской области (Переяслав).

21:54, 16 октября

УАБы в Запорожье.

21:47, 16 октября

Ударный БПЛА на Житомир с севера.

21:43, 16 октября

БПЛА в Жмеринке

21:41, 16 октября

21:40, 16 октября

Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча, курс – западный.