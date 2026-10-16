"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении вражеских целей в небе над Украиной.

Где угроза удара?

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога – оставайтесь в укрытии.

Где объявлена угроза: смотрите карту

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