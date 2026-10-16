"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении вражеских целей в небе над Украиной.
Где угроза удара?
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Где объявлена угроза: смотрите карту
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По предварительным данным, враг нанес удар по Немишлянскому району с помощью "Бандероли", а впоследствии был зафиксирован еще один удар. По последним данным, пострадали пять человек. В Слободском районе в результате обстрела повреждены жилые дома. По предварительным данным, там выбито более 100 окон. Обследование мест попаданий продолжается, информация о последствиях атаки уточняется. Реактивный БПЛА из Черкасской области (Драбов) в направлении Киевской области (Переяслав). УАБы в Запорожье. Ударный БПЛА на Житомир с севера. БПЛА в Жмеринке Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча, курс – западный.
Враг нанес удар по Харькову
По предварительным данным, враг нанес удар по Немишлянскому району с помощью "Бандероли", а впоследствии был зафиксирован еще один удар. По последним данным, пострадали пять человек.
В Слободском районе в результате обстрела повреждены жилые дома. По предварительным данным, там выбито более 100 окон.
Обследование мест попаданий продолжается, информация о последствиях атаки уточняется.
Реактивный БПЛА из Черкасской области (Драбов) в направлении Киевской области (Переяслав).
УАБы в Запорожье.
Ударный БПЛА на Житомир с севера.
БПЛА в Жмеринке
Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча, курс – западный.