24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух ворожих цілей у небі над Україною.

Де загроза удару?

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Де оголошена загроза: дивіться карту

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22:04, 16 жовтня

Ворог вдарив по Харкову

За попередньою інформацією, ворог ударив по Немишлянському району "Бандероллю", а згодом зафіксували ще один удар. Станом на останні дані, постраждали п'ятеро людей.

У Слобідському районі внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Попередньо, там вибито понад 100 вікон.

Обстеження місць влучань триває, інформація про наслідки атаки уточнюється.

21:54, 16 жовтня

Реактивний БпЛА із Черкащини (Драбів) у напрямку Київщини (Переяслав).

21:54, 16 жовтня

КАБи на Запоріжжя.

21:47, 16 жовтня

Ударний БпЛА на Житомир з півночі.

21:43, 16 жовтня

БпЛА на Жмеринку

21:41, 16 жовтня

Ще "Бандероль" курсом на Харків!

21:40, 16 жовтня

Житомирщина: реактивний БпЛА повз Овруч, курс - західний.