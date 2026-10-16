24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух ворожих цілей у небі над Україною.

Де загроза удару?

Якщо у Вашому регіоні лунає повітряна тривога – перебувайте в укритті.

Де оголошена загроза: дивіться карту

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