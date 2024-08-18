В этом материале 24 Канал рассказывает об угрозе со стороны вражеских БПЛА, постоянно обновляя информацию.
Смотрите также Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области
02:35, 18 августа
Паблики уточняют, что три беспилотника движутся через Сумщину на Черниговщину.
02:30, 18 августа
Прозвучала воздушная тревога в Полтавской области.
02:02, 18 августа
Телеграм-каналы пишут, что существует угроза ударных БПЛА с северо-востока. Вероятно, группа дронов движется через Сумской район западным курсом.