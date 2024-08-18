В этом материале 24 Канал рассказывает об угрозе со стороны вражеских БПЛА, постоянно обновляя информацию.

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02:35, 18 августа

Паблики уточняют, что три беспилотника движутся через Сумщину на Черниговщину.

02:30, 18 августа

Прозвучала воздушная тревога в Полтавской области.

02:02, 18 августа

Телеграм-каналы пишут, что существует угроза ударных БПЛА с северо-востока. Вероятно, группа дронов движется через Сумской район западным курсом.