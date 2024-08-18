У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про загрозу з боку ворожих БпЛА, постійно оновлюючи інформацію.
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02:35, 18 серпня
Пабліки уточнюють, що три безпілотники рухаються через Сумщину на Чернігівщину.
02:30, 18 серпня
Пролунала повітряна тривога в Полтавській області.
02:02, 18 серпня
Телеграм-канали пишуть, що існує загроза ударних БпЛА з північного сходу. Ймовірно, група дронів рухається через Сумський район західним курсом.