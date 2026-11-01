"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

24 Канал сообщает, что на данный момент известно о угрозе с воздуха.
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Где пролетают БПЛА?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
Хронология событий
Днепропетровская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Васильковки – в направлении Славгорода.
БПЛА – в направлении Харькова/Малой Даниловки с севера.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Брусилова в Житомирской области в западном направлении
Враг нанес удары с помощью дронов по селу Васищево Харьковского района.
В результате обстрела пострадали 18-летний молодой человек и женщины 48, 67, 33 и 71 лет.
Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома.
Повреждены два частных жилых дома. Локализован пожар в теплице площадью 20 квадратных метров.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Киева с юга.
БПЛА на востоке Черниговской области из Сумской области.
БПЛА над Стрижавкой в Винницкой области с севера.
Реактивный БПЛА в направлении Кривого Рога с запада.
БПЛА над Калиновкой в Винницкой области с востока.
БПЛА на Харьков с юга.
БПЛА над Харьковом с севера.
- Реактивный БПЛА с запада Киевской области в Винницкую область.
- БПЛА к югу от Погребища в Винницкой области, движется в северо-западном направлении.
Реактивный БПЛА на востоке Киевской области, курс на запад.
Реактивные БПЛА на севере Сумской области, направляются в Полтавскую область.
Реактивный БПЛА на западе Черкасской области, курс на Винницкую область.
Реактивные БПЛА на севере от Кривого Рога, курс на запад, и к западу от города, курс на юг.
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