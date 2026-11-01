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"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

Анастасия Колесникова

Россия проводит атаку на Украину с помощью дронов / Getty Images

Россия проводит атаку на Украину с помощью дронов

24 Канал сообщает, что на данный момент известно о угрозе с воздуха.

 
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Где пролетают БПЛА?

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Хронология событий

1 ноября 2026

Днепропетровская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Васильковки – в направлении Славгорода.

БПЛА – в направлении Харькова/Малой Даниловки с севера.

Реактивный БПЛА пролетел мимо Брусилова в Житомирской области в западном направлении

Враг нанес удары с помощью дронов по селу Васищево Харьковского района.

В результате обстрела пострадали 18-летний молодой человек и женщины 48, 67, 33 и 71 лет.

Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома.
Повреждены два частных жилых дома. Локализован пожар в теплице площадью 20 квадратных метров.

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Киева с юга.

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БПЛА на востоке Черниговской области из Сумской области.

БПЛА над Стрижавкой в Винницкой области с севера.

Реактивный БПЛА в направлении Кривого Рога с запада.

БПЛА над Калиновкой в Винницкой области с востока.

БПЛА на Харьков с юга.

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БПЛА над Харьковом с севера.

  • Реактивный БПЛА с запада Киевской области в Винницкую область.
  • БПЛА к югу от Погребища в Винницкой области, движется в северо-западном направлении.

Реактивный БПЛА на востоке Киевской области, курс на запад.

Реактивные БПЛА на севере Сумской области, направляются в Полтавскую область.

Реактивный БПЛА на западе Черкасской области, курс на Винницкую область.

Реактивные БПЛА на севере от Кривого Рога, курс на запад, и к западу от города, курс на юг.

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