"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА

24 Канал розповідає, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.
популярні відео
Де пролітають БпЛА?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
Хронологія подій
Дніпропетровщина: реактивні БпЛА повз Васильківку – у напрямку Славгород.
БпЛА – в напрямку Харкова/Малої Данилівки з півночі.
Реактивний БпЛА повз Брусилів на Житомирщині у західному напрямку
Ворог завдав дронові удари по селу Васищеве Харківського району.
Внаслідок обстрілу постраждали 18-річний хлопець та 48-річна, 67-річна, 33-річна і 71-річна жінки.
Зафіксовано влучання в дах пʼятиповерхового житлового будинку.
Пошкоджено два приватних житлових будинки. Локалізовано пожежу теплиці на площі 20 метрів квадратних.
Реактивний БпЛА в напрямку Києва з півдня.
БпЛА на схід Чернігівщини з Сумщини.
БпЛА на Стрижавку на Вінниччині з півночі.
Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу із заходу.
БпЛА на Калинівку на Вінниччині зі сходу.
БпЛА на Харків з півдня.
БпЛА на Харків з півночі.
- Реактивний БпЛА із заходу Київщини на Вінниччину.
- БпЛА на півдні від Погребище на Вінниччині, на північно-західний напрямок.
Реактивний БпЛА на сході Київщини, курс на захід.
Реактивні БпЛА на півночі Сумщини, курс на Полтавщину.
Реактивний БпЛА на заході Черкащини, курс на Вінниччину.
Реактивні БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід та заході від міста, курс на південь.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі