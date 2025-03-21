Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
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"Шахэды" атаковали Киевскую область
Так, отмечается, что в результате российской атаки "Шахедами" пострадавших на Киевщине нет. Так же не зафиксировано и попаданий в объекты критической инфраструктуры.
Однако в Броварском районе повреждены два частных дома и автомобиль. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и повреждены крыши. В Обуховском район повреждения получили автомобиль и гаражное помещение. В Фастовском районе – хозяйственные постройки и металлический навес, а в Бориспольском – частный дом.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Последствия атаки на Киевскую область / фото Нацполиции
Дроны атаковали Киевскую область / фото Нацполиции
Кстати, этой ночью Россия запустила 214 дронов по Украине. Украинские военные сбили 114 из них, еще 81 – локально потеряны. В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области