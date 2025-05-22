Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также "Шахеды" стали еще опаснее: оккупанты начали устанавливать новые комбинированные боевые части
Где сейчас российские "Шахеды"
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
01:00, 22 мая
- Группы "Шахедов" по границе Харьковщины и Полтавщины мимо Чутово движется в сторону Днепропетровщины.
- На Полтавщине БпЛА движутся мимо Новых Санжар.
- На Харьковщине БпЛА летят через Балаклею в направлении Барвенково.
- БпЛА на Днепропетровщине движутся курсом на Павлоград.
- Российские дроны в Донецкой области летят в направлении Краматорска.
00:55, 22 мая
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
00:49, 22 мая
Для каких регионов есть угроза: смотрите на карте
00:34, 22 мая
Угроза применения баллистического вооружения из Брянска.
00:30, 22 мая
- БпЛА мимо Зеньков/Шишаки – в направлении Полтавы.
- Группа шахедов с юга движутся курсом на Марганец.
- Также несколько новых групп ударных БПЛА замечено на Харьковщине.
00:10, 22 мая
Группа ударных БпЛА движется курсом на Полтавщину.