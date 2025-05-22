Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где сейчас российские "Шахеды"

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

01:00, 22 мая

  • Группы "Шахедов" по границе Харьковщины и Полтавщины мимо Чутово движется в сторону Днепропетровщины.
  • На Полтавщине БпЛА движутся мимо Новых Санжар.
  • На Харьковщине БпЛА летят через Балаклею в направлении Барвенково.
  • БпЛА на Днепропетровщине движутся курсом на Павлоград.
  • Российские дроны в Донецкой области летят в направлении Краматорска.
00:55, 22 мая

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

00:49, 22 мая

Для каких регионов есть угроза: смотрите на карте

00:34, 22 мая

Угроза применения баллистического вооружения из Брянска.

00:30, 22 мая

  • БпЛА мимо Зеньков/Шишаки – в направлении Полтавы.
  • Группа шахедов с юга движутся курсом на Марганец.
  • Также несколько новых групп ударных БПЛА замечено на Харьковщине.
00:10, 22 мая

Группа ударных БпЛА движется курсом на Полтавщину.