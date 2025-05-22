Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також "Шахеди" стали ще небезпечнішими: окупанти почали встановлювати нові комбіновані бойові частини
Де зараз російські "Шахеди"
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
01:00, 22 травня
- Групи "Шахедів" по межі Харківщини та Полтавщини повз Чутове рухається у бік Дніпропетровщини.
- На Полтавщині БпЛА рухаються повз Нові Санжари.
- На Харківщині БпЛА летять через Балаклію у напрямку Барвінкового.
- БпЛА на Дніпропетровщині рухаються курсом на Павлоград.
- Російські дрони на Донеччині летять в напрямку Краматорська.
00:55, 22 травня
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
00:49, 22 травня
Для яких регіонів є загроза: дивіться на карті
00:34, 22 травня
Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
00:30, 22 травня
- БпЛА повз Зіньків/Шишаки – у напрямку Полтави.
- Група шахедів із півдня рухаються курсом на Марганець.
- Також декілька нових груп ударних БпЛА помічено на Харківщині.
00:10, 22 травня
Група ударних БпЛА рухається курсом на Полтавщину.