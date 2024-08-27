Российские дроны прошли через белорусское воздушное пространство. В связи с этим страна даже поднимала свою авиацию.

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"Шахеды" в Беларуси

Как пишут мониторы, в районе 00:11 один из "Шахедов" залетел в Беларусь со стороны Черниговской области и двигался курсом на Чернобыльскую зону. Примерно в то же время с аэродрома Барановичи был поднят истребитель ВВС Беларуси, который отправился на юг страны.

Уже примерно через 20 минут – то есть в 00:31, в воздушное пространство Беларуси вошло еще 2 "Шахеды" со стороны Черниговской области.

Как двигались "Шахеды" во время ночной атаки / фото "Беларускі Гаюн"

Отметим, что это далеко не первый случай захода "Шахедов" в Беларусь. В частности, такой инцидент произошел и во время предыдущей атаки – 26 августа. БпЛА были обнаружены в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.