По данным мониторинговой группы, дроны-камикадзе типа "Шахед" трижды заходили на территорию Беларуси. БпЛА были обнаружены в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.
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Российские дроны "посетили" Беларусь
Беспилотники были замечены около 03:26, 03:33 и 04:14.
Ночью авиация ВВС РБ не поднималась.
Очередной вертолет из Мачулищ и истребитель из Барановичей были подняты в районе 9 утра, их направили на юг страны.
Что известно о массированной атаке России 26 августа
- Россия ночью и утром 26 августа массированно атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед", а также ракетами различного типа. Вследствие этого пострадали 15 областей нашего государства, попадания фиксировали по энергообъектам.
- Воины ПВО с ночи уничтожили в целом примерно полтора десятка вражеских беспилотников, которые направлялись на столицу.
- Российские захватчики попали в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. Повреждены здания и контактная сеть, получил ранения помощник машиниста.
- Оккупанты атаковали энергетический объект в Ровенской области. Обесточены населенные пункты.