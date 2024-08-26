Все рейсы, которые временно остановились в связи с обесточиванием в результате массированной российской атаки, уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение.

Обратите внимание 15 областей было под ударом, цель – энергообъекты: все о массированной атаке Украины 26 августа

Оккупанты ударили по железной дороге в Сумской области

Бойцы Путина попали в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.

Повреждена контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет,

– заявили в Укрзализныце.

Добавили, что некоторые вокзалы, которые были обесточены из-за отключения в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются как Пункты несокрушимости. Там можно подзарядить гаджеты и переждать в укрытиях до отбоя тревоги.

В некоторых регионах пригородные электропоезда едут с задержками. Ситуация с City Express в Киеве и Днепре неизменна, – движение по графику. Отклонения от графика собраны на портале.

Обратите внимание, что перебои с электроэнергией и связью могут отражаться на актуальности информации на портале. Делаем все, чтобы минимизировать последствия,

– отметили в Укрзализныце.

Также напомнили, что пассажиров, которые не успели на поезда из-за длительных воздушных тревог, забирают с теми же билетами на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток.