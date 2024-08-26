Об этом сообщил председатель ОВА. Александр Коваль рассказал, какие последствия российской атаки, передает 24 Канал.

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На Ровенщине обесточивание из-за атаки России

Утром 26 августа Ровенская область также подверглась удару врага.

Целью стал объект энергетической инфраструктуры. Обесточены населенные пункты в Ровенском районе,

– заявил Александр Коваль.

Чиновник также рассказал, что в жилом доме повредило окна. К счастью, без жертв. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий атаки.

Также председатель ОВА сообщил, что силы ПВО сбили воздушные цели в Ровенском районе. Предварительно, тоже без жертв.

По состоянию на 10:50 воздушная тревога продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.