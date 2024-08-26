Про це повідомив голова ОВА. Олександр Коваль розповів, які наслідки російської атаки, передає 24 Канал.

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На Рівненщині знеструмлення через атаку Росії

Зранку 26 серпня Рівненська область також зазнала удару ворога.

Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлені населені пункти у Рівненському районі,

– заявив Олександр Коваль.

Посадовець також розповів, що в житловому будинку пошкодило вікна. На щастя, без жертв. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Також голова ОВА повідомив, що сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі. Попередньо, теж без жертв.

Станом на 10:50 повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.