Про це повідомив голова ОВА. Олександр Коваль розповів, які наслідки російської атаки, передає 24 Канал.
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На Рівненщині знеструмлення через атаку Росії
Зранку 26 серпня Рівненська область також зазнала удару ворога.
Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлені населені пункти у Рівненському районі,
– заявив Олександр Коваль.
Посадовець також розповів, що в житловому будинку пошкодило вікна. На щастя, без жертв. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Також голова ОВА повідомив, що сили ППО збили повітряні цілі у Рівненському районі. Попередньо, теж без жертв.
Станом на 10:50 повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.