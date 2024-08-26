Воины ПВО с ночи уже уничтожили примерно полтора десятка вражеских беспилотников, которые направлялись на столицу. Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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Киев – под атакой БПЛА

По информации оперативного строительства по состоянию на 12:20 в Киеве без разрушений и пострадавших.

Прямо сейчас идет атака на Киев ударных БПЛА с разных направлений,

– отметил Попко.

Обратите внимание! По состоянию на 12:32 Воздушные силы сообщали о нескольких группах ударных БПЛА на Киевщине в районе Белой Церкви и Василькова.

Напомним, что из-за ракетной атаки Укрэнерго распорядилось ввести экстренные отключения света. Появились проблемы с электроснабжением во многих районах столицы. Поэтому главой КГВА было издано распоряжение по развертыванию по Киеву всех Пунктов Несокрушимости.