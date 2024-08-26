За даними моніторінгової групи, дрони-камікадзе типу "Шахед" тричі заходили на територію Білорусі. БпЛА були виявлені у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагінського і Лоєвського районів.
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Російські дрони "завітали" у Білорусь
Безпілотники були помічені близько 03:26, 03:33 і 04:14.
Вночі авіація ВПС РБ не піднімалася.
Черговий гелікоптер із Мачуліщ і винищувач із Барановичів було піднято в районі 9-ї ранку, їх направили на південь країни.
Що відомо про масовану атаку Росії 26 серпня
- Росія вночі та вранці 26 серпня масовано атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед", а також ракетами різного типу. Внаслідок цього постраждали 15 областей нашої держави, влучання фіксували по енергооб'єктах.
- Воїни ППО з ночі знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю.
- Російські загарбники влучили в об'єкт залізничної інфраструктури в Сумській області. Пошкоджено будівлі й контактну мережу, зазнав поранень помічник машиніста.
- Окупанти атакували енергетичний об'єкт у Рівненській області. Знеструмлені населені пунки.