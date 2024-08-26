За даними моніторінгової групи, дрони-камікадзе типу "Шахед" тричі заходили на територію Білорусі. БпЛА були виявлені у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагінського і Лоєвського районів.

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Російські дрони "завітали" у Білорусь

Безпілотники були помічені близько 03:26, 03:33 і 04:14.

Вночі авіація ВПС РБ не піднімалася.

Черговий гелікоптер із Мачуліщ і винищувач із Барановичів було піднято в районі 9-ї ранку, їх направили на південь країни.

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